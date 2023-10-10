Президент увів у дію рішення РНБО — на оборону має йти понад 21% ВВП
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про виділення з державного бюджету щонайменше 21,6% валового внутрішнього продукту на оборону.
Про це йдеться в указі.
РНБО вирішила, що Кабмін під час допрацювання законопроєкту про державний бюджет на 2024 рік має передбачити фінансування сектора національної безпеки й оборони на щонайменше 1,692 трильйона гривень.
Про фінансування сектора безпеки і оборони Апарат Ради національної безпеки і оборони України має дізнаватися щомісяця до 15 числа.
У рішенні РНБО також зазначено, що органи сектора безпеки і оборони України мають протягом 2024 року скоротити дебіторську заборгованість з виконання державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та недопустити її прострочення.
- У вересні Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік у першому читанні. Основний пріоритет бюджету у 2024 році — безпека і оборона. Передбачені також видатки на оборонно-промисловий комплекс — на 55,8 мільярда гривень, а саме — на виробництво зброї в Україні. Також збільшуються видатки на підтримку ветеранів, прожитковий мінімум і мінімальна зарплата.
- У 2023 році видатки на безпеку та оборону з державного бюджету становили 1 трлн 141 млрд гривень, тобто 18,2% ВВП.