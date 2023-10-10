Президент увів у дію рішення РНБО — на оборону має йти понад 21% ВВП

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Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про виділення з державного бюджету щонайменше 21,6% валового внутрішнього продукту на оборону.

Про це йдеться в указі.

РНБО вирішила, що Кабмін під час допрацювання законопроєкту про державний бюджет на 2024 рік має передбачити фінансування сектора національної безпеки й оборони на щонайменше 1,692 трильйона гривень.

Про фінансування сектора безпеки і оборони Апарат Ради національної безпеки і оборони України має дізнаватися щомісяця до 15 числа.

У рішенні РНБО також зазначено, що органи сектора безпеки і оборони України мають протягом 2024 року скоротити дебіторську заборгованість з виконання державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та недопустити її прострочення.