Bloomberg: Хакери атакують урядові сайти й медіа Ізраїлю. Серед кіберзлочинців є росіяни

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Fabian Grohs / Unsplash

Після нападу терористів ХАМАС хакерські групи атакують ізраїльські урядові сайти та медіа. Серед них є кіберзлочинці з росії.

Про це пише Bloomberg.

Російська хакерська група Killnet 8 жовтня оголосила, що атакує урядові системи Ізраїлю. Хакери звинуватили Ізраїль у кровопролитті, а також у підтримці України та НАТО. У Killnet стверджували, що на деякий час вивели з ладу сайт ізраїльського уряду та безпекового агентства Shin Bet. За даними сайту моніторингу check-host.net, 8 жовтня обидва сайти дійсно не працювали.

Хакерська група Anonymous Sudan також оголосила про підтримку «палестинського опору» та взяла на себе відповідальність за атаки на сайт ізраїльського видання Jerusalem Post. Станом на 9 жовтня сайт уже працює.

За даними фахівців із кібербезпеки Group IB, хакерська група AnonGhost зламала мобільний додаток, який попереджує ізраїльтян про пуск ракет. Хакери надсилали мешканцям Ізраїлю свастику й фейкові сповіщення зі словами «смерть Ізраїлю» та «ядерна бомба наближається».

Керівник штабу ізраїльської фірми з кібербезпеки Check Point Software Technologies зазначив, що кібератаки поки не мають серйозних наслідків, але в майбутньому ситуація може змінитися.