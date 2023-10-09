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На Закарпатті стався землетрус магнітудою до 4,5, повідомив голова ОВА Віктор Микита.

Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону, а також у Львові. Постраждалих немає. Рятувальники перевіряють можливі ушкодження інфраструктури та житла.

За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат.

Від таких поштовхів можуть тремтіти вікна, двері, посуд, скрипіти підлоги і стіни, дрижати меблі.