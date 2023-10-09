На Закарпатті стався землетрус магнітудою до 4,5
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- Анна Холоднова
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На Закарпатті стався землетрус магнітудою до 4,5, повідомив голова ОВА Віктор Микита.
Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону, а також у Львові. Постраждалих немає. Рятувальники перевіряють можливі ушкодження інфраструктури та житла.
За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат.
Від таких поштовхів можуть тремтіти вікна, двері, посуд, скрипіти підлоги і стіни, дрижати меблі.
- Попередній землетрус магнітудою 3,3 стався на Закарпатті вночі 27 лютого.