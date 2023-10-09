Мера Сум Олександра Лисенка на два місяці відсторонили від посади

Новини

Олександр Лисенко / Facebook

Вищий антикорупційний суд відсторонив на два місяці від посади мера Сум Олександра Лисенка.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка і просила його відсторонити, повідомила 9 жовтня.

2 жовтня Лисенка разом із директором департаменту інфраструктури Сумської області викрили на тому, що вони вимагали від підприємців і отримали хабар у розмірі 2,13 мільйона гривень. Якщо підприємці відмовлялись давати хабар, то їхньому бізнесу нібито погрожували штучними перешкодами.