Мера Сум Олександра Лисенка на два місяці відсторонили від посади
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Олександр Лисенко / Facebook
Вищий антикорупційний суд відсторонив на два місяці від посади мера Сум Олександра Лисенка.
Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка і просила його відсторонити, повідомила 9 жовтня.
2 жовтня Лисенка разом із директором департаменту інфраструктури Сумської області викрили на тому, що вони вимагали від підприємців і отримали хабар у розмірі 2,13 мільйона гривень. Якщо підприємці відмовлялись давати хабар, то їхньому бізнесу нібито погрожували штучними перешкодами.
- 4 жовтня Вищий антикорупційний суд арештував Лисенка з альтернативою застави у 3 мільйони гривень, пізніше він вніс заставу і вийшов з СІЗО. Лисенко у залі суду заявляв, що не отримував коштів ані під час обшуку, ані під час затримання.
- Директора департаменту інфраструктури міста Суми Журбу також відправили до СІЗО на два місяці з можливістю застави понад 1,4 мільйона гривень.