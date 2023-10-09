ДБР повідомило про підозру прикордоннику із Закарпаття Руслану Сировому, який виявився агентом росії (і вже в Москві)
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику відділу кібербезпеки Мукачівського прикордонного загону Руслану Сировому, який виявився російським агентом.
Про це ДБР повідомило 9 жовтня.
Сировий — уродженець Луганська. У червні 2022 році він прибув на службу на Закарпаття. У серпні 2022 року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону. Доступу до державної таємниці він не мав.
Держбюро каже, що недавно Сировий разом з ухилянтами незаконно перетнув кордон з Угорщиною. І вже за декілька днів в одному з російських пабліків з’явилася інформація про те, що він тривалий час працював агентом спецслужб рф і зараз перебуває в Москві. Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю із Сировим.
Зараз Руслану Сировому повідомили про підозру в дезертирстві і готують підозру в державній зраді.
- 5 жовтня пропагандист, лідер організації Poton Павло Оніщенко — який казав, що «Харків в окупації» в української влади та «чекає звільнення», а нині проживає в Москві — повідомив, що до Москви прибув Руслан Сировий. За словами Оніщенка, через Сирового вдалось отримати доступ до «багатьох баз даних, цифрової інфраструктури та вузлів звʼязку», а незабаром із прикордонником має вийти інтервʼю.