В екопарку під Харковом масово загинули тварини — їх отруїли

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У «Фельдман-ЕкоПарк» під Харковом загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки.

Про це пишуть на сторінці екопарку у Facebook.

Розтин тіл показав, що тварин отруїли мишʼяком — це речовина, яку зазвичай використовують як отруту для щурів і мишей.

Екопарк подав заяву до поліції й розраховує, що розслідування зʼясує обставини злочину.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі тварин — загинули 12 декоративних кроликів та 6 морських свинок. Правоохоронці оглядають місце події, опитують свідків, вилучають змиви з вольєрів. Справу розглядають за ч. 3 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). За це загрожує до восьми років увʼязнення.

«Фельдман-ЕкоПарк» — це регіональний ландшафтний парк у Дергачівському районі Харківської області. Він входить до природно-заповідного фонду України.