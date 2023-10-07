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Ізраїльські війська досягли всіх міст на кордоні з Газою, де були бойовики ХАМАСу, і перевіряють кожен населений пункт.

Про це на брифінгу заявив головний речник Армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі.

Також він підтвердив, що ХАМАС захопив «заручників і військовополонених». «Є заручники й військовополонені, яких захопив ХАМАС. Також є загиблі серед бійців Армії оборони. Точної цифри поки що не маємо — у нас війна», — сказав Хагарі.

ХАМАС заявляв, що захопив у полон понад 35 ізраїльтян. Ізраїльське телебачення показувало відео, як ХАМАС забирає ізраїльтян у заручники до Гази.

Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю повідомляє, що щонайменше 985 людей отримали поранення, 150 людей загинули.

Армія оборони Ізраїлю також стверджує, що завдала авіаударів по двох висотних вежах у секторі Гази. «Терористична організація ХАМАС навмисно розміщує свої військові засоби в центрі цивільного населення в секторі Гази. Перед ударом ЦАХАЛ завчасно попередив мешканців будівлі та попросив їх евакуюватися», — заявили ізраїльські військові.

Що відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». ХАМАС стверджував, що випустив по території Ізраїлю понад 5 тисяч ракет. Міноборони Ізраїлю підтвердило пуски понад двох тисяч ракет. Деякі з них вдарили по цивільних обʼєктах у низці міст, зокрема у столиці Тель-Авів.

Під час ракетної атаки сотні бойовиків проникли до семи ізраїльських громад, що межують із сектором Гази. Бойовики захопили військову базу на КПП «Ерез», убили військовослужбовців, а також розстрілювали цивільних в усіх захоплених громадах. Армія оборони Ізраїлю почала операцію «Залізні мечі». Авіація завдає ударів по сектору Гази, а війська отримали наказ звільнити захоплені території.

Напад на Ізраїль привітав Іран. Засудили атаку Велика Британія, Франція, Нідерланди, Україна, а також голова Єврокомісії. Туреччина, Єгипет і росія закликають сторони припинити вогонь. США заявили, що працюватимуть над тим, щоб Ізраїль «мав те, що йому потрібно для захисту»