На Закарпатті СБУ затримала депутата облради — кума Медведчука

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На Закарпатті затримали чинного депутата облради, який має статус кримінального авторитета серед злочинців.

Про це повідомили в Службі безпеки.

Затриманий — давній соратник і кум Віктора Медведчука. Свого часу Медведчук призначив його керівником обласного осередку нині забороненої партії ОПзЖ. У березні 2022 року він навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого позбавили мандата.

За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, що «вибивала» гроші із мешканців Закарпаття. Якщо ті відмовлялися платити — погрожували жертвам насильством і «конфіскацією» майна.

Зокрема, депутат від ОПзЖ разом зі ще одним кримінальним авторитетом вимагали з місцевого підприємця $20 тисяч. Щоб змусити чоловіка віддати гроші, банда викрала в нього автівку.

Співробітники СБУ затримали депутата і його спільника «на гарячому» під час передачі їм першої частини грошей від постраждалого підприємця.

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Затриманим готують повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Затриманим загрожує до 12 років вʼязниці з конфіскацією майна.

СБУ не називає імені затриманого депутата, але, імовірно, мова про Івана Чубирка.

Раніше СБУ повідомила про підозру ексадвокату Медведчука і Шарія Рибіну. Він став окупаційним чиновником на Херсонщині.