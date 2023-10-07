ХАМАС оголосив про масштабну операцію проти Ізраїлю. ЦАХАЛ починає мобілізацію резервістів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Reuters
ХАМАС заявив, що під час ранкової атаки із сектора Гази по Ізраїлю випустили 5 000 ракет.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Бойовики сектора Гази заявили, що розпочинають масштабну операцію проти Ізраїлю під назвою «Потоп Аль-Акси». Вони закликали всіх палестинців стати до зброї.
В Ізраїлі міністр оборони Йоав Ґалант схвалив мобілізацію резервістів. Житель Беєрі повідомив ізраїльським медіа, що бойовики ХАМАСу вже перебувають на вулицях ізраїльського поселення, пише Al Jazeera. Мер селища Кусейфі в Ізраїлі повідомив про чотирьох убитих і кількох поранених через обстріл з боку сектора Гази.
- Уранці 7 жовтня бойовики сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. У районі Гедерот через ракетну атаку загинула 60-річна жінка. Ще понад 10 людей по всій країні поранені.