ХАМАС оголосив про масштабну операцію проти Ізраїлю. ЦАХАЛ починає мобілізацію резервістів

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Reuters

ХАМАС заявив, що під час ранкової атаки із сектора Гази по Ізраїлю випустили 5 000 ракет.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Бойовики сектора Гази заявили, що розпочинають масштабну операцію проти Ізраїлю під назвою «Потоп Аль-Акси». Вони закликали всіх палестинців стати до зброї.

В Ізраїлі міністр оборони Йоав Ґалант схвалив мобілізацію резервістів. Житель Беєрі повідомив ізраїльським медіа, що бойовики ХАМАСу вже перебувають на вулицях ізраїльського поселення, пише Al Jazeera. Мер селища Кусейфі в Ізраїлі повідомив про чотирьох убитих і кількох поранених через обстріл з боку сектора Гази.