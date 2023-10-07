Росіяни атакували Одещину ракетами. Є влучання і постраждалі
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- Анна Холоднова
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Сили оборони півдня України
Вночі на Одещині російські ракети влучили в будівлю пансіонату і в зерносховище біля порту.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
За даними Сил оборони півдня, окупанти атакували протикорабельними ракетами «Онікс», які випустили з тимчасово окупованому Криму.
Чотири людини отримали поранення від уламків скла. Загорівся гаражний кооператив, також пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.