Нідерланди виділяють €102 мільйони на відновлення України й реформи

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Нідерланди виділяють третій пакет підтримки для України на €102 мільйони.

Про це пише пресслужба уряду.

Із цього пакету €60 мільйонів підуть на підтримку нідерландських компаній, які хочуть зробити свій внесок у відбудову України. Гроші покриють страхування експортних кредитів на платіжні ризики інвестицій і операцій у країні.

Водночас €30 мільйонів спрямують на закупівлю газу і постачання деталей для електромереж, щоб Україна підготувалася до зими. Решта суми піде на підтримку деокупованих територій та до Міжнародного валютного фонду, який допомагає Україні у впровадженні реформ.