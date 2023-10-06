Нідерланди виділяють €102 мільйони на відновлення України й реформи
- Автор:
- Ліза Бровко
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Нідерланди виділяють третій пакет підтримки для України на €102 мільйони.
Про це пише пресслужба уряду.
Із цього пакету €60 мільйонів підуть на підтримку нідерландських компаній, які хочуть зробити свій внесок у відбудову України. Гроші покриють страхування експортних кредитів на платіжні ризики інвестицій і операцій у країні.
Водночас €30 мільйонів спрямують на закупівлю газу і постачання деталей для електромереж, щоб Україна підготувалася до зими. Решта суми піде на підтримку деокупованих територій та до Міжнародного валютного фонду, який допомагає Україні у впровадженні реформ.
- На 2023 рік Нідерланди зарезервували для України €2,5 мільярда.
- У липні Нідерланди виділили €118 мільйонів допомоги Україні на реконструкцію й охорону здоровʼя, ремонт інфраструктури, будинків тощо. На початку квітня Нідерланди виділили Україні пакет допомоги на €274 мільйони.