Українська компанія «Антонов» приєдналася до Європейського аерокосмічного й оборонного лобі
- Автор:
- Анна Холоднова
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armyinform.com.ua
Компанія «Антонов» стала новим членом однієї з найбільших у Європі груп промислових лобістів — Європейської асоціації аерокосмічної та оборонної промисловості (ASD). Це перше українське підприємство в її лавах.
Про це пише Bloomberg.
До складу ASD входять, зокрема, компанії Airbus, BAE Systems і Rheinmetall.
«Я щиро вітаю «Антонов» як нового члена ASD, це стало важливим кроком до інтеграції української аерокосмічної промисловості в європейську індустріальну екосистему», — заявив генеральний секретар ASD Ян Пай.
За словами заступника гендиректора «Антонова» Віктора Авдєєва, членство в Асоціації дозволить напряму комунікувати з компаніями-партнерами та приймати спільні рішення.
- Європейська асоціація аерокосмічної та оборонної промисловості представляє прямо чи опосередковано (через свої національні асоціації-члени) понад 4 000 компаній з 19 європейських країн. На компанії-члени ASD припадає 98% обороту галузі та 93% зайнятості в Європі.