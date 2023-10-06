Українська компанія «Антонов» приєдналася до Європейського аерокосмічного й оборонного лобі

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Компанія «Антонов» стала новим членом однієї з найбільших у Європі груп промислових лобістів — Європейської асоціації аерокосмічної та оборонної промисловості (ASD). Це перше українське підприємство в її лавах.

Про це пише Bloomberg.

До складу ASD входять, зокрема, компанії Airbus, BAE Systems і Rheinmetall.

«Я щиро вітаю «Антонов» як нового члена ASD, це стало важливим кроком до інтеграції української аерокосмічної промисловості в європейську індустріальну екосистему», — заявив генеральний секретар ASD Ян Пай.

За словами заступника гендиректора «Антонова» Віктора Авдєєва, членство в Асоціації дозволить напряму комунікувати з компаніями-партнерами та приймати спільні рішення.