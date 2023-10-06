Мера Сум Лисенка випустили з СІЗО під заставу в 3 мільйони гривень

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Вищий антикорупційний суд випустив міського голову Сум Олександра Лисенка під заставу.

Про це «Суспільному» повідомили в пресслужбі ВАКС.

Заставу в 3 мільйони гривень внесли 5 жовтня.

2 жовтня НАБУ і САП спільно з СБУ викрили на хабарі міського голову Сум Олександра Лисенка і директора департаменту ЖКГ міської ради. Вони вимагали з підприємців 2,13 мільйона гривень, а в разі відмови погрожували штучними перешкодами їхньому бізнесу. Дії фігурантів кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міському голові Сум Олександру Лисенку. Його взяли під варту з альтернативою застави у 3 мільйони гривень.

Директора департаменту інфраструктури міста Суми Журбу також відправили до СІЗО на два місяці з можливістю застави понад 1,4 мільйона гривень.