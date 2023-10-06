Рада збільшила видатки на 2023 рік. На потреби оборони виділили понад 303 мільярди

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Facebook / Ruslan Stefanchuk

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 10038 про збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. За — 313 депутатів.

Правки розглядали понад 11 годин.

Основні збільшення:

Міністерство оборони отримає ще 211 мільярдів гривень;

Міністерство внутрішніх справ — 79 млрд грн;

Міністерство соціальної політики — 16,5 млрд грн;

Міністерство закордонних справ — 1,3 млрд грн;

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості — 4,3 млрд грн;

Служба безпеки України — 4,2 млрд грн;

Головне управління розвідки Міноборони — 2,5 млрд грн;

Міністерство освіти — 572 млн грн;

Державна служба спеціального звʼязку — 570 млн грн;

Служба зовнішньої розвідки — 500 млн грн;

Управління державної охорони — 230,5 млн грн;

Міністерство енергетики — 350 млн грн;

Бюро економічної безпеки — 253,5 млн грн.

Народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк зазначив, що цими змінами встановили два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть понад 3,39 трильйона, а дефіцит понад 2 трильйони.