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Рада збільшила видатки на 2023 рік. На потреби оборони виділили понад 303 мільярди

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Facebook / Ruslan Stefanchuk

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 10038 про збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. За — 313 депутатів.

Правки розглядали понад 11 годин.

Основні збільшення:

Народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк зазначив, що цими змінами встановили два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть понад 3,39 трильйона, а дефіцит понад 2 трильйони.