Комісія з цінних паперів США в судовому порядку вимагає від Маска дати свідчення у справі про купівлю Twitter

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Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Ілона Маска, щоб змусити його дати свідчення в рамках розслідування про купівлю ним соціальної мережі Twitter.

Reuters пише, що слідство зʼясовує, чи порушив Маск федеральні закони про цінні папери у 2022 році, коли купив акції Twitter.

SEC повідомляє, що викликала Маска в травні 2023 року, вимагаючи від нього надати свідчення в офісі у Сан-Франциско, і що Маск погодився зʼявитися 15 вересня. Але за два дні до цього Маск висунув «кілька фальшивих заперечень» і заявив, що не зʼявиться.

Маск також відмовився від пропозиції SEC провести депонування в Техасі в жовтні або листопаді. Він говорить, що Комісія намагалася його «переслідувати», а його адвокату потрібен був час, щоб переглянути потенційно релевантні матеріали, що містяться в його (Маска) біографії.

Згідно з заявою, Маск надав SEC документи, що стосуються розслідування, і раніше давав свідчення в липні минулого року за допомогою відеоконференції.

«Комісія з цінних паперів і бірж уже неодноразово брала свідчення в пана Маска в цьому помилковому розслідуванні — досить», — йдеться в заяві Алекса Спіро, адвоката Маска.