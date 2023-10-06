«Гід Мішлен» запускає нову нагороду для готелів

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Команда «Гід Мішлен» оцінить понад 5 тисяч готелів по всьому світі й відзначить їх своєю новою нагородою — Michelin Key.

Нова готельна добірка рекомендуватиме понад 5 тисяч готелів у 120 країнах з різними ціновими діапазонами та різними стилями. Нагорода заснована на 5 критеріях:

за окремим призначенням — внесок у місцевість, де готель розташований;

перевага в архітектурі та дизайні інтерʼєру;

якість та регулярність обслуговування, комфорт та обслуговування;

незвичайність, що відбиває індивідуальність закладу, його «неповторний характер»;

відповідність якості та сплаченої ціни.

Michelin Key заклади отримають після одного або кількох анонімних відвідувань експертами гіду. Команди вже зараз працюють на місцях і представлять перший вибір у першій половині 2024 року.

«Michelin Key — це чіткий та надійний знак для мандрівників. Подібно до того, як зірка Michelin відзначає ресторани, що знаходяться на піку свого мистецтва, Michelin Key відзначає виняткові готелі по всьому світі. Це також визнання командної роботи відданих своїй справі професіоналів у сфері гостинності», — каже Гвендал Пулленек, міжнародний директор гіда.