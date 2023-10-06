Байден розморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою, бо Конгрес відмовився спрямувати ці гроші на інші потреби

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The White House / Flickr

Президент США Джо Байден через потік мігрантів заявив про відновлення будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр нагадала, що Байден у своїй передвиборчій кампанії обіцяв зупинити будівництво стіни на кордоні з Мексикою, якщо стане президентом. Після перемоги так і сталось, але зараз будівництво розморожують — гроші на це виділили ще у 2019 році за часів президентства Дональда Трампа, а Конгрес відмовився направити їх для інших потреб.

Відтак Байден заявив, що «не може зупинити будівництво», бо закон вимагає, щоб фінансування використали та завершили у 2023 році.

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас заявив, що нову частину стіни побудують в секторі долини Ріо-Гранде на кордоні з Мексикою. Там за рік зареєстрували приблизно 245 тисяч випадків незаконного проникнення до США.