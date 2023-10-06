Минулої доби Сили оборони знищили 620 окупантів і 142 одиниці їхньої техніки

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Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 281 090 своїх військових, зокрема 620 — за останню добу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 37 бойових зіткнень. У районі Кремінної українські воїни відбили атаки на схід від Макіївки Луганської області.

Під Бахмутом ЗСУ мали успіх на схід від Андріївки (за залізницею), окупанти намагалися відбити втрачені позиції на схід від Диліївки.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька Сили оборони відбили атаки росіян у районах Авдіївки, Золотої Ниви та Водяного. Також було 14 спроб невдалих штурмів загарбників біля Марʼїнки та Новомихайлівки.

У Запорізькій області противник безуспішно атакує на південний схід від Роботиного. Одночасно українські зʼєднання продовжують наступ у напрямку Мелітополя, завдають російській армії втрат, виснажують її та закріплюються.