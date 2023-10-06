Українські бійці за ніч збили 25 ударних дронів. Де працювала ППО

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За ніч українські бійці знищили 25 дронів з 33, які росія запустила з тимчасово окупованого Криму. Shahed збивали у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

На Черкаською областю збили сім ударних дронів, повідомив голова ОВА Ігор Табурець. Минулось без потерпілих і значних руйнувань інфраструктури.

Також росіяни вкотре намагались атакувати прикордонну та припортову інфраструктуру Ізмаїльського району (Одещина).

Бійці знищили три дрони Shahed — постраждалих немає, але пошкоджено зерносховище і загорілось 9 вантажівок. Роботу поромної переправи тимчасово зупинили.