Рада спростила списання майна в ЗСУ. Про це просили самі військові

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Верховна Рада ухвалила закон № 10039, який спростить списання військового майна. За проголосували 302 нардепи.

Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Під час воєнного стану тепер дозволяється за наказом командира списувати закріплене за військовою частиною майно, якщо його вартість не перевищує 1,7 мільйона гривень.

Це стосується всієї номенклатури військового майна, за винятком зброї.

Командир військової частини самостійно вирішуватиме чи потрібно розслідувати обставини втрати майна, чи ні.

Якщо майно втратили під час бою, то його можна списати єдиним актом з описом події та переліком. Акт мають підписати щонайменше два учасники або свідки події (за наявності) та затвердити командувач відповідного виду Збройних сил.

Водночас командуванню встановили конкретні строки для ухвалення рішень, щоб ці документи не накопичувалися і не «зависали».

Нардеп Роман Костенко повідомив, що його попросили внести цей законопроєкт самі військові, бо чинні норми не відповідають нинішній інтенсивності боїв.

«Щоб списати один дрон, потрібно пройти сім кіл пекла і йти ними потрібно дуже довго. Купа паперів і непотрібних погоджень, затягування часу. Усе це відволікає командирів від пріоритетних напрямів роботи — організації та ведення бойових дій», — зазначив Костенко.

Далі президент має підписати цей закон, а Міністерство оборони — розробити відповідні підзаконні акти.