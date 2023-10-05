У Сінгапурі сертифікат на право володіти автомобілем коштує вже понад $100 тисяч. Країна бореться із заторами

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Getty Images / «Бабель»

У Сінгапурі вартість сертифікату на право володіння великим сімейним автомобілем підскочила до нового рекордного рівня — до $106 619 тисяч. Про це повідомляє BBC.

У 1990 році Сінгапур запровадив систему 10-річних сертифікатів про права (COE) як захід для боротьби із заторами. Потенційні власники автомобілів у Сінгапурі повинні мати сертифікат COE, щоб мати можливість придбати автомобіль. Вони продаються на аукціонах кожні два тижні, уряд контролює кількість виставлених на продаж сертифікатів.

Завдяки податкам та імпортним митам ця система зробила Сінгапур найдорожчою країною у світі для покупки автомобіля. Наприклад, нова стандартна Toyota Camry Hybrid коштує у Сінгапурі близько $185 тисяч, включаючи вартість COE та податки. Це приблизно вшестеро дорожче, ніж у США.

Найнижчий показник COE для автомобіля коштує $75 тисяч, що майже втричі з 2020 року, коли під час пандемії попит на нові автомобілі знизився.

Рух Сінгапуром, 17 березня 2020 рік. Getty Images / «Бабель»

Станом на кінець 2022 року на дорогах Сінгапуру з населенням близько 5,5 мільйонів людей було трохи менше ніж 1 мільйон приватних автомобілів. Уряд прагне спонукати мешканців користуватися системою громадського транспорту, яка вважається однією з найкращих у світі. У 2022 році уряд виділив понад $40 мільярдів на розширення та оновлення залізничної мережі країни протягом наступного десятиліття.