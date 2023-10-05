ППО знищила 24 дрони Shahed над трьома областями України

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У ніч на 5 жовтня російські окупанти атакували Україну дронами Shahed з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Усього росіяни запустили 29 ударних безпілотників. Повітряні сили разом із ППО Сил оборони знищили 24 дрони у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

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Сили оборони півдня повідомляють, що вночі було влучання в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині. Пожежу там локалізували. Над регіоном збили дев’ять дронів. Над Миколаївщиною — десять, а над Одещиною — пʼять.