Суд відправив мера Сум Олександра Лисенка до СІЗО із можливістю застави

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Facebook/LisenkoOleksandr

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міському голові Сум Олександру Лисенку у справі про хабар у 2,13 мільйона гривень.

Про це повідомляє «Суспільне».

Лисенко взяли під варту з альтернативою застави у 3 мільйони гривень. Строк дії запобіжного заходу — до 2 грудня.

Лисенко у залі суду заявив, що не отримував коштів ані під час обшуку, ані під час затримання.

Цих грошей я не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився. З фото можна подумати, що я був поруч з тією машиною, де були гроші. Але це не відповідає дійсності", — сказав він кореспонденту «Суспільного».