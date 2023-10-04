Суд відправив мера Сум Олександра Лисенка до СІЗО із можливістю застави
- Автор:
- Анна Холоднова
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Facebook/LisenkoOleksandr
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міському голові Сум Олександру Лисенку у справі про хабар у 2,13 мільйона гривень.
Про це повідомляє «Суспільне».
Лисенко взяли під варту з альтернативою застави у 3 мільйони гривень. Строк дії запобіжного заходу — до 2 грудня.
Лисенко у залі суду заявив, що не отримував коштів ані під час обшуку, ані під час затримання.
Цих грошей я не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився. З фото можна подумати, що я був поруч з тією машиною, де були гроші. Але це не відповідає дійсності", — сказав він кореспонденту «Суспільного».
- 2 жовтня НАБУ і САП спільно з СБУ викрили на хабарі міського голову Сум Олександра Лисенка і директора департаменту ЖКГ міської ради. Вони вимагали з підприємців 2,13 мільйона гривень, а в разі відмови погрожували штучними перешкодами їхньому бізнесу. Дії фігурантів кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).