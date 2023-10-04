СБУ з початку війни викрила понад 60 представників УПЦ МП — вони працювали на рф, продавали зброю і дитячу порнографію

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Служба безпеки України

Служба безпеки України з початку повномасштабної війни викрила понад 60 представників, які працювали на рф, продавали зброю і дитячу порнографію

Про це СБУ повідомила 4 жовтня.

Так, Служба розпочала 68 кримінальних справ щодо представників УПЦ (МП), з яких 14 — митрополити.

Серед викритих злочинів:

20 фактів держзради, колабораціонізму і пособництва росії;

18 справ щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

На сьогодні 26 фігурантів отримали підозру, а 19 зловмисників — вироки.

Завдяки цьому двох засуджених представників УПЦ МП вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні. Ідеться про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ МП, який у квітні 2022 року здавав російським окупантам учасників руху опору. Настоятель отримав 12 років тюрми, а потім його обміняли разом із російськими військовими.

Другий випадок з обміном — це представник Горлівської єпархії УПЦ МП, який після захоплення Лиману організував збори мешканців громади для обрання керівництва місцевої окупаційної адміністрації. Він отримав 7 років позбавлення волі, потім його обміняли на українських захисників.

Також за ініціативою СБУ припинили громадянство України 19 представникам УПЦ МП, які мають російські паспорти й поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них — митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей та з тимчасово окупованого Криму. Також СБУ заборонила вʼїзд 177 представникам Російської православної церкви.