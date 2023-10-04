В Україні створили «плащ-невидимку». Він захищає бійців від ворожих тепловізорів та дронів

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Зображення надано Михайлом Федоровим

В Україні на базі оборонного кластеру Brave 1 створили захист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами — так званий плащ-невидимку. Він блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога.

Про це повідомив віцепремʼєр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Плащ має високу захищеність від дощу та мокрого снігу, а ще компактний та легкий — вага до 2,5 кг. Також плащ не горить і захищає від високих температур.

Федоров оприлюднив відео з готовим зразком, який пройшов успішні випробування в польових умовах.

«Плащ-невидимка — це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Потрібно ще більше», — написав віцепремʼєр.