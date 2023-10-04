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Чемпіонат Європи з футболу у 2028 році прийматимуть Велика Британія та Ірландія. Туреччина відмовилася від турніру заради спільної заявки на Євро-2032 з Італією.

Про це повідомляють Sky Sports та The Guardian.

Офіційно рішення про місце проведення обох турнірів винесуть 10 жовтня у Ньйоні на засіданні виконавчого комітету УЄФА, від якого необхідно отримати схвалення. УЄФА направила футбольним асоціаціям країн листи з проханням підтвердити їхню спільну заявку. Видання пишуть, що присудження Євро-2028 Британії та Ірландії — це вже формальність.

Матчі відбуватимуться у Лондоні, Кардіффі, Манчестері, Ліверпулі, Ньюкаслі, Бірмінгемі, Глазго, Дубліні та Белфасті.