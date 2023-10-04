Справа Майдану: ДБР завершило розслідування розстрілу мітингувальників, перед судом постане Янукович та керівники силового блоку

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Державне бюро розслідувань завершило розслідування найбільшої справи Євромайдану — розстрілу мітингувальників 18—20 лютого 2014 року в центрі Києва.

Про це повідомляє пресслужба ДБР і Офіс генпрокурора.

Перед судом постануть колишній президент-утікач Віктор Янукович і весь тодішній силовий блок України, а саме девʼять ексвисокопосадовців. Це колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, ексзаступник міністра внутрішніх справ, ексголова СБУ Олександр Якименко, його перший заступник і екскерівник Антитерористичного центру Володимир Тоцький, ексміністр оборони Павло Лебедєв, екскомандувач Внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк, ексвиконувач обовʼязків начальника головного управління МВС у Києві Валерій Коряк, начальник міліції громадської безпеки та командир столичного підрозділу «Беркут».

За версією слідства, вони 18—20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали рішення про штурм Майдану силовиками під виглядом «антитерористичної операції», а потім наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень і без жодних законних підстав. Від наказу керівництва загинули 67 мітингувальників, а постраждали 887. Також були поранені 132 правоохоронці.

Колишні високопосадовці обвинувачуються в незаконному перешкоджанні зборам, мітингам і демонстраціям, перевищенні влади та службових повноважень, умисних убивствах та замахах на вбивства, заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також в організації терористичного акту.

Окремо слідство встановило, що колишні голова СБУ та командувач Внутрішніх військ МВС діяли в інтересах росії, оскільки вже на той час мали її громадянство і давали рф присягу.

Ця справа Майдану обʼєднує в собі 1 019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1 878 томів матеріалів. Підозрювані колишні посадовці втекли, тому досудове розслідування велося за спецпроцедурою. Слідчий суддя заочно відправив їх під варту.