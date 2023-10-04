Польське медіа опублікувало відео затримання українця, який помер у витверезнику Вроцлава. На кадрах видно ймовірні тортури

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Facebook / Polska Policja

Польське видання Onet опублікувало відео з камер спостереження, на яких видно, що правоохоронці застосували фізичний примус та ймовірно тортури щодо українця Дмитра Никифоренка. Два роки тому чоловік помер у витверезнику Вроцлава — рідним сказали, що в нього зупинилось серце.

Дмитро Никифоренко, родом з Вінницької області, працював у Польщі на будівництві. 30 липня 2021 року він разом із колегами повертався з барбекю, де всі випивали. У крові Дмитра було 1,5 проміле алкоголю.

Onet наголошує, що всупереч першим повідомленням поліції, у крові українця все ж не знайшли наркотиків або стимуляторів.

Дмитро повертався додому автобусом. Поліція тоді зазначала, що чоловік поводився агресивно, хоча на камерах видно, що він нікого не принижував, не поводився гучно чи непристойно, а в якийсь момент взагалі заснув.

Коли автобус прибув на кінцеву, а водій не зміг розбудити пасажира, до Дмитра викликали швидку, а згодом і поліцію, яка забрала його до витверезника.

О 22:27 Дмитра зняла камера, встановлена перед входом до Вроцлавського центру допомоги людям у стані алкогольного спʼяніння.

Дмитра заводили у приміщення в кайданках. Кадри, зняті через кілька хвилин, і свідчення поліцейських доводять, що перед самим виходом з машини проти нього застосували сльозогінний газ.

Згідно з записом, силу до Дмитра почали застосовувати о 22:41, а о 23:06 медики вже почали реанімацію, яка не дала результату.

На кадрах видно, як о 22:41 Дмитра за руки та ноги четверо людей занесли в кімнату та поклали на ліжко. З того часу його постійно утримували працівники витверезника і поліцейські, тиснули на нього табельним кийком, притискали до ліжка і завдавали ударів. На відео чітко видно, що Дмитро був знерухомлений. У якийсь момент один з поліцейських сів на спину лежачого.

Приблизно о 22:57 його вже не тримали, він нерухомо лежав на ліжку, а поруч було троє поліцейських, а з ними два чоловіки і три жінки. У цей момент чоловіка розвʼязали і зрозуміли, що він непритомний. Почали робити непрямий масаж серця, утім запустити серце не вдалось.

Спершу смерть Никифоренка намагалися замовчувати, а потім заявляли, що він «помер сам».