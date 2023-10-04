«Укрзалізниця» запускає потяг Львів — Варшава. Він матиме пересадку у Рава-Руській

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«Укрзалізниця» запускає перший за 18 років потяг сполученням Львів — Варшава. Потяг запустять 15 жовтня, він курсуватиме через пункт пропуску Рава-Руська і працюватиме у форматі пересадки — через різницю колій.

Після прибуття на станцію Рава-Руська пасажири пересідатимуть з потяга української ширини колії (1 520 мм) на європейський (1 435 мм). Так само на шляху назад.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України наголошує, що потяг у Раві-Руський завжди чекатиме на потяг зі Львова чи Варшави, тож пасажири можуть не хвилюватися про те, що запізняться на пересадку.

Розклад руху потягів розробили так, аби охопити на маршруті не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву.

Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку «Укрзалізниці». Крім того, квитки доступні у чат-ботах та на сайті «Укрзалізниці», а також у міжнародних касах вокзалів.