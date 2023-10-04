Режисер «Джокера» Тодд Філліпс опублікував кадр із сиквелу

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Alessandra Benedetti - Corbis / Corbis via Getty Images

Американський режисер Тодд Філліпс показав кадр з майбутнього фільму «‎Джокер: Божевілля на двох» (Joker: Folie à Deux). На знімку головний герой Хоакін Фенікс стоїть під проливним дощем, поки люди навколо ховаються під кольоровими парасольками.

Самотній головний герой мокне під дощем в оточенні людей з кольоровими парасольками. Тодд Філліпс

Зйомка сиквелу стартувала у квітні цього року, але через страйки вони мала перерви. Реліз «‎Джокер: Божевілля на двох» запланований на 4 жовтня 2024 року.

Цьогоріч 4 жовтня виповнюється чотири роки з дня виходу першого фільму «‎Джокер». Фільм 2019 року приніс Феніксу «‎Оскара» за роль Артура Флека, і нині актор готується відродити свого культового персонажа у сиквелі.

Деталі нового фільму тримають у таємниці, хоча назва — «‎Джокер: Божевілля на двох» — дещо розкриває сюжет, натякаючи, що дія зосередиться одразу на двох героях. До Фенікса приєднається Леді Гага — вона виконає роль Гарлі Квін, подруги головного персонажа.

У сиквелі повернеться і Зазі Бітц у ролі колишньої сусідки Флека, Софі Дюмонд, а також у поки нерозкритих ролях зʼявляться Брендан Глісон, Кетрін Кінер, Джейкоб Лофланд і Гаррі Лоуті. Філіпс режисує за сценарієм, який він написав разом зі Скоттом Сільвером.