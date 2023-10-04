Минулої доби Сили оборони знищили 360 окупантів і 154 одиниці їхньої техніки

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Минулої доби Сили оборони ліквідували 450 окупантів і 154 одиниці ворожого озброєння й техніки. З 24 лютого 2024 року російська армія втратила 279 890 військових.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 43 бойових зіткнення. У районі Кремінної росіяни понад 10 разів атакували Макіївку Луганської області, але безуспішно.

Поблизу Бахмуту ворог намагався наступати в районі Андріївки, Сили оборони продовжують штурмувати на півдні від міста, є частковий успіх біля Андріївки та Кліщіївки.

Біля тимчасово окупованого Донецька ЗСУ відбили атаки в районах Первомайського, також було понад 10 невдалих штурмів у районах Марʼїнки та Красногорівки.

Водночас українські зʼєднання продовжують наступ у напрямку Мелітополя і мають частковий успіх на захід від Роботиного.