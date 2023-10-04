В Італії туристичний автобус упав з естакади. МЗС України підтвердило загибель пʼятьох українців

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У Местре під Венецією автобус упав з естакади і спалахнув, загинула щонайменше 21 людина і 15 отримали поранення, пишуть La Repubblica та ANSA.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив «Бабелю», що в ДТП пʼятеро українців загинули, а троє дістали поранення. Наразі дипломати встановлюють звʼязок із родичами постраждалих.

«Українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються аварією, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції. За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів», — зазначив Ніколенко.

Українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями, щоб зʼясувати всі обставини ДТП, та тримають на контролі лікування українців.

Що стало причиною ДТП, наразі невідомо. Слідчі припускають, що це може бути повʼязано з хворобою водія, оскільки на асфальті не видно слідів гальмування.

Наразі встановлюється траєкторія падіння та стан дорожнього покриття.

У автобусі перебували громадяни України, Німеччини та Франції, а водій, який загинув, був італійцем.

Пасажирів із травмами та опіками розмістили в різних лікарнях неподалік місця аварії, серед них є і ті, хто перебуває у важкому стані.