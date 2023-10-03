Європарламент дозволив ЄС відповідати на економічний примус від інших країн

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Reuters / «Бабель»

Європейський парламент більшістю голосів підтримав закон, який дозволяє ЄС вживати заходів проти країн, які економічно тиснуть на держави блоку. Наприклад, вимагати зняти торгові обмеження, які Китай наклав на Литву.

Про це пише Reuters.

Законодавці проголосували 578 голосами проти 24 за скасування Інструменту проти примусу (ACI). Закон набуде чинності найближчими тижнями.

Новий закон має протидіяти геополітичній напруженості в торгівлі, хоч насамперед його розглядають як стримувальний фактор.

Уряди країн ЄС зможуть голосувати за те, чи є економічні заходи третьої країни примусом. Третю країну можна буде попросити відшкодувати будь-яку завдану шкоду. Якщо вона відмовиться, блок накладе обмеження: підвищить імпортні тарифи чи обмежить доступ до державних тендерів ЄС.

Для того щоб ЄС вжив заходів, потрібна підтримка «кваліфікованої більшості» із принаймні 15 країн ЄС із 65% населення блоку.

У доповіді ЄС про Інструмент проти примусу йдеться, що Адміністрація експрезидента США Дональда Трампа, Китай і Туреччина використовували торгівлю як політичний інструмент.