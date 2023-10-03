Картину Пікассо із зображенням його музи виставлять на аукціоні в Нью-Йорку

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Sotheby’s

Картину Пабло Пікассо Compotier et guitare виставлять на аукціон Sothebyʼs у Нью-Йорку. Попередньо її оцінюють у $25 мільйонів.

Про це пише Art.net.

Полотно зображує музу Пікассо — французьку модель Марію-Терезу Вальтер. Уперше художник зустрів її в Парижі в 1927 році, коли ще був одружений з балериною Ольгою Хохловою. У 1932 році він написав Compotier et guitare.

Sotheby’s

Уперше за майже 30 років 2 жовтня цю картину виставили на публічний огляд у Гонконзі. Від 2004 року вона зберігалася у приватній колекції. Хто є власником полотна і чому її вирішили продати — невідомо. Торги відбудуться в листопаді, аукціон приурочений до 50-ї річниці смерті художника.