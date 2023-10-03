У Туреччині після теракту затримали понад 900 людей та вилучили майже тисячу одиниць зброї
- Автор:
- Ліза Бровко
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Корпусенко Борис / УНІАН
У Туреччині провели операцію з вилучення неліцензованої вогнепальної зброї та затримання тих, хто її продає. Це сталося на тлі теракту 1 жовтня.
Про це повідомив міністр внутрішних справ країни Алі Єрлікая.
У 64 провінціях поліцейські й жандарми затримали 928 підозрюваних у контрабанді. Також вони вилучили 744 пістолети, 24 одиниці довгоствольної зброї та 74 мисливські рушниці.
- В Анкарі вранці 1 жовтня двоє терористів підʼїхали на автомобілі до будівлі Міністерства внутрішніх справ Туреччини. Один підірвав себе, іншого знешкодили правоохоронці. Двоє поліцейських отримали поранення.
- Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання, повʼязане з бойовиками Робітничої партії Курдистану (РПК).
- Того ж дня, 1 жовтня, Туреччина атакувала курдських бойовиків на півночі Іраку.