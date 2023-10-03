НАБУ повідомило меру Сум та його спільнику про підозру в хабарі

Новини

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру меру міста Суми Олександру Лисенку та директору департаменту інфраструктури міста Олександру Журбі. Їх звинувачують за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу в отриманні хабаря, за що загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

За даними слідства, підозрювані вимагали 2,13 мільйона гривень з місцевої компанії, яка займається вивезенням сміття. У разі несплати вони погрожували заважати бізнесу.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Прокурор наполягатиме на триманні під вартою з альтернативою внесення застави. Слідство триває.