НАБУ повідомило меру Сум та його спільнику про підозру в хабарі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру меру міста Суми Олександру Лисенку та директору департаменту інфраструктури міста Олександру Журбі. Їх звинувачують за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу в отриманні хабаря, за що загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.
За даними слідства, підозрювані вимагали 2,13 мільйона гривень з місцевої компанії, яка займається вивезенням сміття. У разі несплати вони погрожували заважати бізнесу.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Прокурор наполягатиме на триманні під вартою з альтернативою внесення застави. Слідство триває.
- Лисенка і Журбу затримали 2 жовтня 2023 року під час отримання ними частини хабаря в 1,4 мільйона гривень.