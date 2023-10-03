Росіяни вдарили з авіації по Антонівці Херсонської області, є постраждалі та загиблий

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Getty Images / «Бабель»

Російська армія вдень 3 жовтня вдарила з авіації по селищу Антонівка Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загинув 69-річний чоловік, який під час ворожого удару був у гаражі. Постраждали семеро людей: пʼятеро жінок і двоє чоловіків. Їм допомогли на місці, від госпіталізації вони відмовились.