Росіяни вдарили з авіації по Антонівці Херсонської області, є постраждалі та загиблий
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Російська армія вдень 3 жовтня вдарила з авіації по селищу Антонівка Херсонської області.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Загинув 69-річний чоловік, який під час ворожого удару був у гаражі. Постраждали семеро людей: пʼятеро жінок і двоє чоловіків. Їм допомогли на місці, від госпіталізації вони відмовились.