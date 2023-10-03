Медіа: «Антонов» спільно зі французькою компанією будуватиме ударні безпілотники Aarok MALE

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Французька компанія Turgis & Gaillard домовилася з держпідприємством «Антонов» про виробництво в Україні дронів Aarok MALE. Угоду уклали минулого тижня, коли до Києва приїздив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Про це пише видання La Tribune.

За словами президента і засновниці Turgis & Gaillard Фанні Тюржі, безпілотник «має злетіти в Україні наступного року». Зараз сторони мають узгодити свої дії на промисловому й експлуатаційному рівні, щоб почати виробництво. Також ще треба визначитися з місцем виробництва та яке французьке й українське обладнання обрати.

Безпілотник середньої висоти та великої витривалості Aarok MALE представили в червні цього року на виставці в Парижі. Медіа писали, що це найбільший ударно-розвідувальний дрон в історії Франції. Його вага — 2,5 тонни, він здатен нести 3 тонни навантаження, але це з урахуванням палива, ракет і розвідувальної електроніки. Максимальна швидкість дрона — 463 км/год. Він може літати протягом 30 годин.