FT: Єврокомісія розблокує €13 млрд для Угорщини, щоб була можливість і надалі допомагати Україні

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Reuters / «Бабель»

Європейська комісія готується виділити з фондів Євросоюзу для Угорщини €13 мільярдів, які наразі заморожені.

Про це пише Financial Times із посиланням на трьох чиновників, які знайомі з обговореннями.

Комісія має намір розморозити близько €13 мільярдів фінансування до кінця листопада. Виділення коштів було частково зумовлене бажанням заручитись підтримкою Орбана у питанні збільшення бюджету (Орбан заприсягся не погоджуватися на жодне збільшення бюджету ЄС, допоки гроші для Будапешту не розморозять).

Прогрес у відновленні доступу Угорщини до цих фондів відбувається на тлі прагнення Брюсселю заручитись одностайною підтримкою збільшення свого бюджету до кінця року, зокрема, для продовження фінансової допомоги Україні.

Європейська комісія запропонувала збільшити загальний бюджет ЄС на €66 мільярдів для покриття збільшених видатків, частина яких сприятиме програмі фінансової підтримки Києва на €50 млрд.