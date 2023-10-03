Медіа: TikTok обмежено тестує передплату без реклами за $4,99 на місяць

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TikTok тестує передплату $4,99 на місяць, яка позбавляє користувачів перегляду реклами.

Сайт Android Authority виявив текст у коді Android-застосунку TikTok, у якому йдеться, що зараз триває робота над варіантом передплати, який прибере рекламу у програмі. План «Без реклами» наразі лише тестується, TikTok поки офіційно не коментував цього. Ось текст спливаючого вікна TikTok:

Стандарт (безкоштовно) — насолоджуйтесь TikTok безкоштовно з рекламою. Показ реклами буде персоналізовано на основі вашої активності в TikTok. Ми також використовуємо дані третіх сторін, але лише якщо ви увімкнули відстеження на пристрої.

Без реклами ($4,99/місяць) — насолоджуйтеся TikTok без реклами.

Далі висвітлюється такий текст:

Ми тестуємо план без реклами у комʼюніті TikTok.

Продовжуючи, ви погоджуєтеся на {%s} та підтверджуєте, що прочитали {%s}, щоб дізнатися, як ми збираємо, використовуємо та розповсюджуємо дані. Ви також підтверджуєте негайне отримання передплати без реклами. Ціна включає VAT.

Дозвольте нам використовувати ваші дані, щоб показувати вам релевантну рекламу, яка допоможе TikTok залишатися безкоштовним. %s. Ви також можете побачити, як ми використовуємо та захищаємо ваші дані у нашому %s.

Android Authority не зміг отримати цю версію застосунку для всіх можливих акаунтів, тож очевидно тестування є вибірковим.