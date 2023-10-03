Минулої доби Сили оборони знищили 360 окупантів і 111 одиниць їхньої техніки

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Минулої доби Сили оборони ліквідували 360 окупантів і 111 одиниць ворожого озброєння й техніки. З 24 лютого 2024 року російська армія втратила 279 440 військових. За добу відбулося 35 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Загалом окупанти завдали 8 ракетних і 47 авіаційних ударів, здійснили 27 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних обʼєктах України.

Також рф атакувала Україну 7 ударними дронами типу Shahed-136/131 із південно-східного напрямку. ЗСУ знищили 4 ворожих Shahed. Унаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.