За ніч Сили оборони збили 30 повітряних цілей над двома областями

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Вночі над Дніпропетровською областю Сили оборони знищили 13 БпЛА і одну ракету, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Дніпрі через уламки загорілось приватне підприємство, гараж та авто. У Павлограді уламки БпЛА впали на територію промислового підприємства. Туди ж сталось і влучання. Пожежу вже загасили, але є руйнування виробничих обʼєктів.

Також на Миколаївщині за ніч оборонці неба збили 16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Командування Повітряних сил підтвердило знищення 29 ударних дронів та однієї ракети «Іскандер-К».

Не вдалося збити тільки два Shahed — вони влучили на територію промислового підприємства у Павлограді.