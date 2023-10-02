Гренландські жінки планують подати на Данію до суду через примусову контрацепцію

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REDA&CO / Contributor

Група із 67 жінок із Гренландії планують подати до суду на уряд Данії за те, що в 1960-х роках їм встановили контрацептивну спіраль без їхньої згоди чи відома.

Про це пише The Guardian.

Жінки кажуть, що данські лікарі встановили їм внутрішньоматкову спіраль, щоб зменшити населення Гренландії. Деяким з них на той час було по 12 років.

Вони вимагають від уряду компенсації у $42 тисячі за те «порушення» їхніх прав, яке мало серйозні наслідки для життя. Якщо уряд не погодиться, жінки подадуть позов до суду.

Наджа Ліберт була першою жінкою, яка шість років тому заявила, що під час шкільного медичного огляду їй встановили спіраль без її згоди. Вона звинуватила Данію у стерилізації.

За її словами, багато жінок, які пройшли через це, не змогли завагітніти. Декого інфікували, а комусь довелося видалити матку.

На початку 2023 року Данія та уряд Гренландії розпочали незалежне розслідування справи про внутрішньоматкові спіралі та інші методи контрацепції, які використовували у Гренландії між 1960 і 1991 роками, коли автономна територія повернула контроль над своїм сектором охорони здоровʼя. Результати розслідування оголосять у травні 2025 року.