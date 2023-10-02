Мера Сум Олександра Лисенка затримали на хабарі

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НАБУ

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили на хабарі міського голову Сум Олександра Лисенка і директора департаменту ЖКГ міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Їх викрили під час одержання частини хабара в 1,4 мільйона гривень. Ці гроші посадовці отримали за прийняття рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у роботі підприємства.

За даними джерел «Бабеля» в СБУ, вони обклали даниною місцеву компанію, що займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2,13 мільйона гривень, а в разі відмови погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

Попередньо дії фігурантів кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Пізніше посадовцям оберуть запобіжний захід.