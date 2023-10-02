У Південній Австралії вперше за 130 років впіймали квола. Його вважали вимерлим

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Фермер із Південної Австралії знайшов квола (сумчасту куницю) — уперше за 130 років на цій території. Раніше вважалося, що в цій частині країни тварина вимерла.

Про це пише The Guardian.

«Я очікував знайти кота, але я знайшов цю тварину, яка перебуває під загрозою зникнення», — розповів фермер Пао Лінг Цай.

Чоловік встиг зробити кілька фотографій тварини, перш ніж вона втекла. Він не був впевнений у тому, якого саме звіра побачив, тому звʼязався з національними парками та Службою дикої природи Південної Австралії. Вони впіймали квола за допомогою пастки. Згодом тварину планують випустити назад у дику природу.

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Квол, або сумчаста куниця (Dasyurus), перебуває під загрозою зникнення в Австралії. Австралійський фонд охорони природи вважає, що в дикій природі залишилося лише близько 14 тисяч особин. У Південній Австралії вони вважалися вимерлими через втрату звичного довкілля і конкуренцію з котами й лисицями.