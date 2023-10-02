Франція страхуватиме свої компанії, які інвестуватимуть у відбудову України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Anthony Choren / Unsplash
Французька державна страхова компанія Bpifrance Assurance Export страхуватиме від воєнних ризиків свої компанії, які інвестуватимуть у відбудову України.
Про це пише Мінекономіки.
На інвестиційне страхування матимуть право:
- усі компанії, які працюють за французьким законодавством і довгостроково інвестують за кордоном;
- кредитні установи, які дають кредит іноземному підрозділу.
Страхування захистить інвесторів і кредитні установи від ризиків пошкодження майна або невиплат, непередачі, експропріації чи політичного насильства. Це покриває до 95% втрат активів інвестора або дебіторської заборгованості.