Франція страхуватиме свої компанії, які інвестуватимуть у відбудову України

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Anthony Choren / Unsplash

Французька державна страхова компанія Bpifrance Assurance Export страхуватиме від воєнних ризиків свої компанії, які інвестуватимуть у відбудову України.

Про це пише Мінекономіки.

На інвестиційне страхування матимуть право:

усі компанії, які працюють за французьким законодавством і довгостроково інвестують за кордоном;

кредитні установи, які дають кредит іноземному підрозділу.

Страхування захистить інвесторів і кредитні установи від ризиків пошкодження майна або невиплат, непередачі, експропріації чи політичного насильства. Це покриває до 95% втрат активів інвестора або дебіторської заборгованості.