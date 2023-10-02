«Пауза надто затягнулася». Зеленський закликав ЄС активніше працювати над новим пакетом санкцій проти росії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Офіс президента / Telegram
Президент Володимир Зеленський заявив, що пауза після запровадження одинадцятого пакету санкцій проти росії надто затягнулася, а такі паузи збільшують час російської агресії.
Про це він заявив у зверненні до учасників засідання Ради МЗС країн ЄС у Києві 2 жовтня.
«Санкційного тиску на росію очевидно замало. Це видно передусім зі зростання кількості ударних дронів і авіаударів росіян. Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу росією санкцій. Будь-яке постачання в росію, яке дозволяє їй збільшувати військове виробництво, повинне припинитися. Це чіткий інтерес не лише України, але й кожного у світі, хто хоче швидшого завершення цієї війни», — заявив Зеленський.
Також він наголосив, що потрібно активізувати роботу і щодо нового санкційного пакета Євросоюзу. За словами Зеленського, будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11-го санкційного пакета «вже надто затягнулася» (його запровадили 23 червня 2023 року).
Президент зазначив, що санкції треба запроваджувати проти російської атомної галузі — за те, що росія робить на Запорізькій атомній станції, і як безпековий крок проти використання сумнівних російських атомних технологій.
Також потрібно посилити санкції щодо різних секторів економіки росії й Ірану, зокрема у сфері імпорту обладнання та хімікатів. «Кожен іранський ударний дрон, якийбʼє по європейських містах в Україні, — це причина для санкційного тиску», — додав Зеленський.
- Станом на червень 2023 року Рада ЄС ухвалила 11 пакетів економічних та індивідуальних санкцій через російське вторгнення в Україну. Останній пакет передбачає інструменти боротьби з обходом санкцій, заборону на транзит через територію росії товарів і технологій, які можуть допомагати військовому посиленню росії, призупинення ліцензій на мовлення ще п’ятьох пропагандистських медіа (RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook і Katehon). Також до санкційного списку внесли ще 31 компанію.