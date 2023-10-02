Politico отримало документ про стратегію США щодо України — Вашингтон вважає найбільшою проблемою корупцію

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Вашингтон стурбований корупцією в Україні більше, ніж заявляє про це на публічному рівні.

Про це йдеться в конфіденційному звіті, який отримало видання Politico.

Конфіденційна версія «Інтегрованої стратегії для країни» майже втричі довша за опубліковану місяць тому на сайті Державного департаменту США. У ній є більше деталей про цілі Штатів в Україні: від приватизації банків до допомоги школам у вивченні англійської, заохочення військових прийняти протоколи НАТО й зменшення корупції.

Корупція

У документі наголошують, що корупція може змусити західних партнерів відмовитися від допомоги Україні у війні, тому Київ не має відкладати боротьбу з нею. Там пишуть, що корупція на високому рівні може «підірвати довіру української громадськості та іноземних лідерів до уряду часів війни».

Адміністрація Байдена хоче, щоб в Україні не було коруції, зокрема тому, що на кону її гроші. Однак говорити про це публічно США не наважуються з кількох причин: не бажають підігравати критикам американської допомоги Україні та не хочуть, щоб європейські країни вслід за США змінили своє ставлення до такої підтримки.

Однак розмови про корупцію після понад року з початку повномасштабної війни дедалі більше виходять у публічний простір. Так, радник із питань національної безпеки Джейк Салліван на початку вересня зустрівся з делегацією українських антикорупційних установ.

Анонімний американський посадовець підтвердив виданню, що Адміністрація Байдена веде розмови з українськими чиновниками про реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією і перетворення країни на привабливе місце для приватних інвестицій, в обмін на подальшу економічну допомогу. Проте, за словами посадовця, такі умови не розглядають для обмежень військової підтримки.

Реформи силового сектору

У конфіденційній версії також є такі цілі США, як допомога в реформуванні апарату національної безпеки України. Вашингтон очікує на «децентралізований, толерантний до ризику підхід до виконання завдань» і зменшення «можливостей для корупції».

США планують змотивувати українську армію прийняти стандарти НАТО. Наприклад, Міноборони має створити «професійний молодший офіцерський і сержантський корпус», як того вимагають стандартна доктрина і принципи НАТО. Формат і зміст українських оборонних документів також мають «відображати термінологію НАТО»,

Ще одна ціль — створити план опору на національному рівні. Імовірно, це натяк на те, що звичайні українці протистоятимуть окупантам, якщо росія захопить більше територій, ніж зараз.

США також хочуть, щоб Україна виробляла власну військову техніку, тобто створила «внутрішню оборонну промисловість, здатну задовольнити основні потреби», і середовище, яке стимулюватиме оборонні й технологічні стартапи.

Деолігархізація

Представники США стурбовані роллю «невеликої еліти» в українській економіці — олігархів. У публічній частині стратегії йдеться, що деолігархізація енергетичного і гірничодобувного секторів буде головним принципом побудови ефективної економіки.

Показниками успіхів стануть «суттєві реформи щодо децентралізації контролю над енергетичним сектором».

Допомога українським інституціям

Сполучені Штати допоможуть українським інституціям розбудувати наглядові можливості: від допомоги місцевим органам влади в оцінці корупційних ризиків до реформ у відділах кадрів.

Наприклад, Вашингтон допомагає Рахунковій палаті України посилити її аудиторську роботу, щоб та відстежувала пряму бюджетну підтримку зі Сполучених Штатів.

Адміністрація Байдена також допомагає сектору охорони здоровʼя України, кіберзахисту та організаціям, які борються з дезінформацією. І закликає підтримати українські антимонопольні зусилля та ініціативи, щоб податкових надходжень до держбюджету стало більше.

У стратегії йдеться і про фінансову систему України: її заохочують збільшити обсяг кредитування бізнесів і зменшити роль держави в банківському секторі. Зокрема, це стосується прозорого повернення Альфа-банку у приватну власність.

Американські чиновники допомагають Україні переслідувати воєнні злочини у власній судовій системі. Серед етапів покращення є відбір понад 2 000 нових суддів і вирішення проблеми з більше ніж 9 000 скарг на неправомірну поведінку суддів.

Орієнтація на Захід і розвиток звʼязків зі США

Вашингтон вважає, що Україна зможе інтегруватися до Європи й наростити звʼязки зі США завдяки англійській мові. Сполучені Штати пропонують допомогу Міністерству освіти, щоб викладання англійської було на вищому рівні, ніж зараз.

Також планується відновити дипломатичну присутність США в Україні, зокрема у Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі.