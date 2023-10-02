Мерія Москви опублікувала адреси, де не можна відключати світло. У списку — військові частини

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У росії влада Москви, Санкт-Петербурга та інших міст опублікувала у відкритому доступі адреси обʼєктів спецслужб, які не можна відключати від енергопостачання за жодних обставин.

Увагу на це звернув центр «Досье».

У списку, який вже недоступний, були адреси військових частин, обʼєктів Федеральної служби охорони в Москві, конспіративної бази служби зовнішнього спостереження Федеральної служби виконання покарань у Петербурзі, складу боєприпасів у Ленінградській області, пунктів ФСБ в Інгушетії, дач керівництва, що замасковані під «секретні обʼєкти».

У Москві найбільша концентрація обʼєктів, які мають забезпечувати військову безпеку, зосереджена у Срібному Бору — це лісовий масив на заході Москви. Там розташовані обʼєкти військової частини, що належать Службі зовнішньої розвідки, а також дільниці, призначені для «забезпечення оборони та безпеки», та службові дачі.

Як пише «Досье», переважна більшість обʼєктів у списку в Москві належать Федеральній службі охорони: будинки у Стільниковому та Вірменському провулках, а також на Садовій-Чорногрязькій та Микільській вулицях. Деякі з них, згідно з відкритими даними, належать до територій московських храмів.

У списку також багато житлових будинків (переважно типових багатоповерхівок), що належать Службі зовнішньої розвідки, Федеральній службі охорони та ГРУ. В одному випадку мерія Москви згадала номери двох квартир, повʼязаних зі Службою зовнішньої розвідки: ймовірно, там живуть співробітники відомства або квартири використовують для таємних операцій.

У санкт-петербурзькому списку спеціальними споживачами електроенергії вважаються котеджі в курортній зоні на узбережжі Фінської затоки. У Приморському краї адреси частин Міноборони вказані докладно та конкретно, але без номерів і найменувань частин. У Чечні, судячи зі списку, який затверджував Рамзан Кадиров, не зазначено жодної військової частини.