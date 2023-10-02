Президент підписав закон про виплату зарплат полонених їхнім сімʼям

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців та поліцейських, який серед іншого передбачає передачу зарплат полонених їхнім сімʼям.

Рада ухвалила цей документ 24 серпня 2023 року. Очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк пояснила, що зарплату полонених (окрім тих, хто здався в полон добровільно) та зниклих безвісти, виплачуватимуть їхнім сімʼям.

Під час воєнного стану не всі військові та поліцейські можуть повною мірою використати свої відпустки. Тож закон передбачає виплату компенсацій за невикористані дні, а в разі загибелі чи смерті ці гроші виплатять родині — дружині чи чоловіку, дітям, батькам.